İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bu sabah itibarıyla son 3 günde kendi imkanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarının veya İtalya Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonları sayesinde kurtarılarak İtalya'ya ulaşan yasa dışı göçmen sayısı 3 bini buldu.

Orta Akdeniz'deki yasadışı göç güzergahı üzerinde yer alan İtalya'nın Lampedusa Adası'na sadece dün 41 göçmen teknesi ulaştı. Bu, adaya bir günde gelen en yüksek tekne sayısı oldu.

Lampedusa'daki göçmen karşılama merkezinde şu anda 3 binden fazla göçmen bulunduğu ve bu sayının merkezin kapasitesinin çok üzerinde olduğu kaydedildi.

Bu arada, İtalya Sahil Güvenlik ekiplerinin Akdeniz'in İtalyan arama kurtarma bölgesi (SAR) içinde kalan kısmında dün gece alabora olan bir teknedeki 42 göçmeni kurtardığı, herhangi bir kayıp olmadığı bildirildi.

Ayrıca, Sahil Güvenlik ekiplerinin de halihazırda İtalya'ya ulaşmaya çalışan Akdeniz'deki 1300 kadar göçmeni kurtarmaya yönelik operasyon yürüttüğü belirtildi.

Diğer yandan, İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yılbaşından bugüne kadar İtalya'ya denizi aşarak gelen yasadışı göçmen sayısı 17 bin 592 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 5 bin 976 iken, 2021'de de 5 bin 995 idi.

İtalyan basını, 2022 ile bu yıl arasındaki artış oranının yüzde 194 olduğunu yazdı.

ŞUBAT AYINDAKİ FACİADA ÖLENLERİN SAYISI 73'E ÇIKTI

Ülkenin güneyindeki Steccato di Cutro beldesi açıklarında 26 Şubat'ta göçmen teknesinin batmasıyla yaşanan faciada ölenlerin sayısı 73'e yükseldi.

İtalyan güvenlik güçleri, bugün 5 yaşında bir çocuğun cansız bedenini denizden çıkardı.

AKDENİZ'DEKİ YASA DIŞI GÖÇ SORUNU

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan yasadışı göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan yasadışı göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları yasadışı göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda yasadışı göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.