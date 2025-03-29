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İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.’nın da yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada yaşandı.

İzmir’de bir fabrikada patlama meydana geldi.

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