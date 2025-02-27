Bunlar da ilginizi çekebilir

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, çevredeki vilayetlerden itfaiye personeli talep etti.

Yetkililer, bölgede yapılan çalışmalar sırasında yanmış bir cesedin bulunduğunu bildirdi.

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren yetkililer, askeri helikopterlerin orman yangınına havadan müdahale ettiğini aktardı.

285 yolcusu olan uçakta bomba ihbarı!

285 yolcusu olan uçakta bomba ihbarı!

Yetkililer, Iwate eyaletine bağlı Ofunato kentinde meydana gelen orman yangınında 600 hektarlık alanın kül olduğunu, bölgedeki 2 bin kişi için tahliye emri çıkarıldığını duyurdu.

Kyodo News'in haberine göre yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda dün başlayan orman yangınının devam ettiğini açıkladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.