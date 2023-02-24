Japonya'da çeşitli komplo teorilerine neden olan gizemli kürenin sırrı çözüldü. Japon yetkililer, kürenin paslanmış bir hurda parçası olduğunu ve içinde patlayıcı olmadığını açıkladı.

Japonya'nın güneyindeki Şizuoka eyaletinin Hamamatsu kent sahilinde şüpheli nesne saptandığı bildirildi.

Enşu Plajı'nda bulunan tanımlanamayan nesnenin yerel makamlara ihbar edilmesi sonrası, olay yerine polis sevk edildi.

Küre şeklinde 1,5 metre çapındaki nesnenin tamamen paslandığı ve üzerinde bir çıkıntısının bulunduğu bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, inceleme sonucu nesnenin sadece metal bir hurda parçası olduğu duyuruldu.

X ışınlarıyla yapılan inceleme sonrası, içinin boş olduğu saptanan nesnenin patlama riski taşımadığı aktarıldı.

Nesnenin fotoğraflarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve sahil güvenlik uzmanlarına gönderildiği bildirildi.

Ulusal basında, nesnenin deniz mayını olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.