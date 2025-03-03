Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, 27 Şubat'ta bölgede yapılan çalışmalar sırasında yanmış bir cesedin bulunduğunu bildirmişti.

Ofunato Valisi Fuchigami Kiyoshi, alevlerin daha da yayılmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü aktaran yetkililer, yaklaşık 1200 kent sakininin yangın dolayısıyla tahliye edildiğini belirtti.

Yetkililer, dumanların yerleşim alanlarına doğru ilerlediğini ve 80'den fazla binanın hasar gördüğünü kaydetti.

Yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alanın küle döndüğünü belirten yetkililer, yangınlarla mücadele için ülke genelinde 2 binden fazla itfaiyecinin görevlendirildiğini duyurdu.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, yetkililer Iwate eyaletine bağlı Ofunato kentindeki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Elon Musk 14'üncü kez baba oldu!

Elon Musk 14'üncü kez baba oldu!

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.