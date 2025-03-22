Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre; Mourinho, Edin Dzeko ile Dusan Tadic'i gelecek sezonda planları arasında düşünmüyor. İki ismin sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

Haberde, tecrübeli teknik direktörün sözleşmesinin Türkiye Kupası'nı kazanması halinde 2028'e kadar uzatılabileceği de iddia edildi.

Tadic bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkmış 11 gol atıp 15 de asist kaydetmişti.

Dzeko ise bu sezon sarı-lacivertli formayla toplamda 43 maça çıkmış ve 19 gol atıp 7 asist yapmıştı.