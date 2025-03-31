Bu derbiyle birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon bir kez daha rakip olacak.
3. DEFA KARŞILAŞACAKLAR
2024-2025 sezonunda sarı-lacivertlilerin başına geçen Mourinho ile sarı-kırmızılarda 3. sezonunda olan Buruk, toplamda 3. defa karşı karşıya gelecek.
2’si de Süper Lig’de oynanan maçlarda Okan Buruk’un ekibi, Kadıköy’deki maçı 3-1’lik skorla kazanırken, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki mücadele ise başladığı gibi 0-0 son erdi.
MOURINHO İLE OKAN BURUK ARASINDAKİ MAÇLAR
21.09.2024
Fenerbahçe: 1 – Galatasaray: 3
24.02.2025
Galatasaray: 0 – Fenerbahçe: 0