Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Rizespor’u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

“ZAMAN GEÇİRME PROBLEMİ ÇÖZÜLÜR”

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Zaman geçirme konusunda şunu söyleyebilirim. Hakemler kalecilere sarı kartı göstermiyor. Çünkü genelde kaleciler vakit geçiriyor. Hakemler sarı kart işini maçın son bölümünde yapıyor. Çünkü kaleciler bunu gösteriyor. Ancak 15-20. dakikasında o niyeti görüyorsanız sarı kartı vermelisiniz. Bu yapılırsa zaman geçirme problemi çözülür. Maç bundan daha fazlasıydı.

“BUNU HAK ETTİK”

Mourinho, Rizespor’un maça iyi başladığını söyledi ve şunları dedi:

Rizespor iyi başladı, biz kötü başladık. 2-0 geriye düşünce zor oluyor. 1 oyuncu fazla olunca sahada, çok pozisyon ürettik. Kaleci inanılmaz pozisyonlar çıkardı, direkten dönen toplar vardı. Maç sonunda puanları aldık. Oyun içindeki dominasyon ile bunu hak ettik.

“TARAFTARIN İSTEDİĞİ GİBİ OYNAMAMALIYIZ”

Daha iyi olmaları gerektiğini ifade eden Mourinho, şöyle konuştu:

Onlar da çok iyi ve tehlikeli bir takım. Samet’in de gelişiyle birlikte daha da geliştiklerini düşünüyorum. Birinci bölgede hava toplarını domine ettiler. Güzel bir futbol maçıydı. Duygular yoğundu. Bizim takım olarak daha az duygusal olmamız lazım. Bizler taraftarın istediği gibi değil, kendi istediğimiz gibi oynamalıyız. Pozitif negatif seslerden etkilenmemeliyiz. 3. gol sonrası 10 dakika uzatma vardı. Neden topu kaybedelim ki, taraftarlar atak istiyor ama neden topu tutmuyoruz ki. Kazanan takımlar, duygularını kontrol edebilir. Bizim de daha iyi olmamız lazım.

“AVRUPA MAÇLARI OYNAMANIN BEDELİ VAR”

Avrupa maçlarını oynamanın bedeli olduğunu ifade eden Jose Mourinho, şu açıklamayı yaptı:

Avrupa maçları oynamanın bir bedeli var. Son iki maçta fiziksel sıkıntı değil, mental, duygusal, baskı anlamında sıkıntı yaşadık. Maçları kaybetsek yarış dışı kalırdık.

“SATRANÇ OYNAMAYA MÜSAİT”

Kulübesinden övgüyle bahseden Portekizli teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Durum zor ama yaptığımız hatalar var. 3. bölgede kontratak yapabilen oyuncuları var. Bunları iyi engelleyemedik. Göztepe maçında olduğu gibi yine golleri atmayı başardık. 2-2 öncesi top arka arkaya direkten döndü. İyi reaksiyon gösterdik. Ofansif anlamda çok opsiyonu olan kulübem var. Satranç oynamaya, risk almaya müsaade ediyor.

“İLK GOLÜ YEMEYİ BİLEREK YAPIYORUZ”

Jose Mourinho, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son maçlarda kalesinde gol yiyerek geri dönüş yakalamaları ile ilgili soruya yanıt vererek başlayan Mourinho, şunları dedi:

Bunun sebebi oyuna duygu katmak istememiz. Önce gol yiyoruz daha sonra gol atarak maçı kazanıyoruz. Böylece daha fazla duygu yaşanıyor. İlk golü yemeyi bilerek yapıyoruz.

“HAK ETTİĞİMİZİ DE DÜŞÜNÜYORUZ”

Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi iki takımın Avrupa Ligi’nde oynayacakları maç ve dinlenme süreleriyle ilgili soruyla ilgili Mourinho şöyle konuştu:

Bir sonraki turda 2. ayak oynandığı zaman onlar evlerinde oynayacaklar. Bizler deplasmanda oynayacağız. Bizim maçımız İstanbul saatiyle 23.00’te başlayacak. Bugün ilk 11’de 6 değişiklik yaptık. Bu riskti ama benim yapabileceğim riskti. Bir önceki Avrupa maçı duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Bizi yorgunluğun etkilediğini düşünmüyorum. 3-2 yaptığımız zaman 11’e 9 oynarken göstermemiz gereken karakterin bu olduğunu düşünmüyorum. Stadyumun istediği gibi oynadık. Son 10 dakika uzatmalar oynanırken topu tutmalısınız ve rakip topa dokunamamalı bile. Bazı oyuncular taraftarların istediğini yaptı. Orada önemli olan kontrolü sağlamaktı. Üst düzey takımlar duygularını kontrol edebilmeliler. Maçın en kötü periyodu maçın son bölümüydü. Sanıyorum orada sakin kalan tek bendim. Bir kişi fazlaydık üst üste direkler oldu. Üst üste pozisyonlar ürettik. Her riski aldık. Hak ettiğimizi de düşünüyorum. Rize’nin yaşadığı hayal kırıklığını da anlayabiliyorum. Bu kadar çok kramp daha önce görmemiştim. Maçı o yöne çektiler. Kırmızı kart, ikinci verilen sarı kart çok netti. Verilen penaltı çok netti. Ghezzal, burada tekrarlayamayacağım bir şey söyledi. Çok iyi bir takım, çok iyi çalışmışlar. Onların yaşadığı hayal kırıklığı mağlubiyet, arkasında bir şey yok.

“DUYGULARIMIZI KONTROL ETMEMİZ GEREKİYOR”

Karadeniz ekibine karşı 2-0 geriye düşmelerinin ardından endişe duyup duymadığıyla ilgili bir soru üzerine Portekizli teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:

Endişelenecek vaktim yok. Biz hocalar neye benzediğini biliriz. Tünele girmiş gibi oluruz. Sadece maçı okumamız gerekiyor. Sadece nedenini düşündüm. Devre bitmeden gol atarsak başka bir şey vardı. 2-0’da kafamda başka bir şey vardı. 2-1 olunca kafamda başka bir şey oluştu. Hayal kırıklığına uğrama sebebim 3-2’den sonraki oyundu. 2 kişi fazla oynayınca yarım saat topu kaybetmemeniz gerekir. Son 10 dakikada 5 top kaybı yaptık. Fred’i stoper oynattım. Orada topu tutabilmesi için. Bizler taraftar değiliz. Duygularımızı kontrol etmemiz gerekiyor. 2-0 geriye düştüğümüz durumdaki gibi sakin olmamız gerekiyor. Şimdi bizim için cennet ama maç sırasında öyle bir şey yok.