UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu play-off rövanş mücadelesinde Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho açıklamasında; "Oyuncular iyiler, yeni şeyler öğrenmeye açıklar. Bu taktiksel kültüre sahip olmak da gelişmelerini sağlıyor. Dürüst olmam gerekiyor ki, kaleci de bu takımın parçası. Bazı anlarda kalecimiz doğru anlarda doğru kurtarışları yaptı. Noel ve yeni yılda verilen arada istediğimiz çalışmaları yapabilme imkanı yakaladık. Yanılmıyorsam şu anda 11-12 maçlık yenilmezlik serisi de yakaladık." dedi.

MOURINHO: "UZUN BİR YOLUMUZ VAR"

Fenerbahçe teknik direktörü; "Bunları uygulayabilmeye başladık ve sonuçlar da geldi. Bazı sakatlıklar da yaşadık ama bu dönemde transfer penceresinin açık olması da imkan sağladı. Bizim için işler pozitif gidiyor şu anda. Hala gitmemiz gereken uzun bir yol var. Bu tarz maçlarda her şey mümkündür, o yüzden yarın işi bitirmemiz gerekiyor." sözlerini sarfetti.