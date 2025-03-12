Jose Mourinho, Rangers ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte Jose Mourinho'nun basın toplantısından açıklamalar;

"Şu anda dezavantajlıyız. Bizim özgüvenimizi etkileyecek daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Son 18 maçta iyi sonuçlar aldık. Sadece Rangers'a karşı kötü sonuç aldık. Geçen hafta Rangers maçına çıkan takım biz değiliz aslında. Şu anda sadece bu maçı düşünüyoruz. Pazar günü de çok önemli bir maça çıkacağız. Tabii ki ligdeki şampiyonluk da önemli ama önce yarınki maçta ilk maçtaki hataları tekrarlamamalıyız. Böyle takımlara karşı hata yapamazsınız.

Rangers taraftarı bu maçta defansif bir maç oynanmasını istemeyecektir. Rangers'ın yine ilk maçtaki gibi oynamalarını bekliyoruz. Ya da Ferguson farklı bir şeye karar verir mi bilmiyorum. Sabırlı olmamız gerekiyor. Güçlü bir şekilde savunursak eğer şansımız yüksek olacaktır.Geçtiğimiz hafta yüksek baskı yapan takımlara karşı bir çalışma yaptık.

Bizim de bu turu atlama şansımız var. Kırılmış bir durum içinde değilim. Sadece bizim daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Şunu da söyleyebilirim ki ilk maçta kaybetmeyi hak ettik. Hatalar yaptık ve hatalarımıza da çok iyi kullandılar. Herhangi bir kötü duygum yok. Şu an ligimize odaklıyız. Pazar günü için hazırım ama şu an sadece yarını düşünüyorum. Yarın bir şansımız olduğunu düşünüyorum."