Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na U19 takımıyla katılan Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçı 3-0 kazandı. Fenerbahçe'nin golleri En Nesyri, Yusuf Akçiçek ve Bartuğ Elmaz'dan geldi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Jose Mourinho maç sonrası açıklamasında; "Kasımpaşalı futbolculara saygı duymalıydık. Onların 2. Lig takımına karşı oynadıkları maçı analiz ettik. Benzer bir şey olabilecek diye düşünüyorduk. Onları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Maç içerisinde gerekeni yaptık. Genç oyuncular iyi mücadele ettiler. Bunu gelişmek için kullanacaklardır. Onlar için harika bir tecrübe." dedi.

JOSE MOURINHO, KASIMPAŞALI OYUNCULARLA NE KONUŞTU?

Fenerbahçe teknik direktörü sözlerinin devamında; "Oyuncularımın farklı şeyleri de sahada sergiyelebilmeleri gerekiyor. Bazen 3'lü bazen 4'lü oyun kurarız. Futbol yıllar önceki gibi değil. Bu yüzden ben de oyuncularıma bunu vermek istiyorum. Kasımpaşalı oyuncuları tebrik ettim. Bize karşı her şeylerini verdiler. Biz de onlara saygılı bir şekilde maçı iyi oynadık. Biz istemediğimiz için daha farklı bir skor olmadı değil. Onlar bizi durdurmayı başardılar. Gayet iyi savaştılar. Hücum olarak çok verebilecekleri bir şey yoktu ama defansif olarak iyi mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

YABANCI VAR KARARI

Jose Mourinho, TFF'nin aldığı yabancı VAR hakemleri kararı üzerine ise; "Yabancı VAR kararı, öncekinden kötü olamaz çünkü öncekinden daha da kötü olması imkansız. Dolayısıyla, bu duruma pozitif bakıyorum. Bekleyelim ve görelim." dedi.