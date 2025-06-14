Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yola devam kararı alınmıştı. Portekizli hocanın teknik ekibinde beklenen değişiklik gerçekleşiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerde 4 antrenörle yollar ayrılacak ve 3 yeni antrenör Mourinho'nun ekibine katılacak.

Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan yeni isimlerin Antonio Dias, Joao Tralhao ve Pedro Machado olduğu iddia edildi.

42 yaşındaki Portekizli Antonio Dias, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo'nun yardımcılığını yapıyor. Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran 44 yaşındaki Joao Tralhao ise ocak ayından bu yana boşta. Tralhao'nun Antalyaspor geçmişi de bulunuyor.