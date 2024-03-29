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Ekiplerin iş makinesiyle yürüttükleri kazı çalışmaları esnasında bir yapı ortaya çıktı. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Müze Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk çalışmada üzerinde mitolojik objeler bulunan yapının lahit olduğu anlaşıldı.

Defne ilçesi Yeşilpınar Mahallesi’nde enerji şirketi ekipleri elektrik kablo tesisatının yenilenmesi için çalışma başlattı.

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