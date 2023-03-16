Yemen’de yaşayan Ali Enter isimli bir adam 100 yaşında büyümeye başlayan “şeytan boynuzu” sayesinde kısa sürede viral olmayı başardı. Yemen gazetesi Aden al-Ghad'ın haberine göre, 100 yaşına girdikten sonra alnının her iki yanında boynuz benzeri oluşumlar belirdi. Boynuzları yaşıyla birlikte kıvrılmaya başladı. Enter’in boynuzlarını kesmek için yaptığı hamleden sonra 140 yaşındayken hayatını kaybettiği belirtildi.

AKRABALARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Boynuzlarını kesmek için testereyi anımsatan bir alet kullanan Enter’in akrabaları bu anları kaydederek sosyal medyadan paylaşmıştı. Sosyal medya paylaşımından 3 gün sonra Enter’in 140 yaşında vefat ettiği ifade edildi.

Uzmanlar Enter'in alnından çıkan çıkıntıların kutanöz boynuzlar olabileceğini ifade etti. Kutanöz boynuzlar, saç, tırnak ve toynakları oluşturan aynı protein olan keratinden yapılan deri tümörleridir.