Rum basını bugün, “Yeni Bakış’” gazetesinde çıkan Kıbrıslı Türk iş insanının, kapalı Maraş bölgesinde bulunan üç otel ve iki de apartman dairesinin alım-satım sözleşmesinin yasallaşması çabası çerçevesinde Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurduğu yönündeki haberlere yer verdi.

Fileleftheros gazetesi haberi “Komisyon Aracılığıyla Anlaşmanın Yasallaşması-Kıbrıslı Türk İş İnsanı Otellerin Alım Satımına İlişkin Başvuruda Bulundu” başlıklarıyla aktarırken “Yeni Bakış’”ın haberinin içeriğine de geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete yine habere atıfta bulunarak Kıbrıslı Türk iş insanının, kapalı Maraş’ta bulunan “Cleo Hotel”, “Golden Seaside Apartment Hotel” ve Aegean Hotel” isimli üç otel ve iki apartman dairesinin, daha önce kayıtlı mal sahibi ile yaptığı satış sözleşmesine ek olarak Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurduğunu ve 13/2008 yasa tahtında bu malların satış ve devrinin adına yapılmasını talep ettiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca “Yenidüzen” gazetesinin geçtiğimiz Çarşamba günü yayımladığı Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Növber Ferit Veçhi’nin üç otelin satın alınmasına ilişkin herhangi bir resmi talebin bulunmadığı şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

Alithia gazetesi haberi “Maraş’taki Otellerin Alıcısı Taşınmaz Mal Komisyonu’nda” başlığıyla aktarırken Haravgi gazetesi “Kıbrıslı Türk Alıcı Taşınmaz Mal Komisyonu’na Başvuruda Bulundu”, Politis gazetesi ise “Kıbrıs Cumhuriyeti Alım-Satımı Engellemekteki Zafiyetini Resmi Olarak Doğruladı-Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Müdahale Etme Olanağı Yok” başlıklarını kullandı.

-Rum İçişleri Bakanı

Fileleftheros gazetesine göre Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, DİPA Başkanı Marios Karoyan ile görüşmesi çerçevesinde yaptığı açıklamada Maraş’taki otellerin satışına ilişkin soru üzerine “ tasdikli bir yetkili tarafından tasdik edilmiş ve Tapu Siciline ibraz edilmemiş bir satış belgesinin söz konusu olduğunu” ifade etti.

Yoannu, İçişleri Bakanlığından bu belgenin onaylanmasının istenmediğini, Tapu Dairesi’ne sunulmayan bir belge için İçişleri Bakanlığının başka bir şey yapmasının mümkün olmadığını söyledi.

Satış belgesine ilişkin olarak Yoannu, bunun; İçişleri Bakanlığının yasal olarak müdahil olmadığı özel bir anlaşma olduğunu belirtirken konuyla ilgili gelişmeler olması durumunda ileri tedbirler alınması amacıyla, Bakanlığın danışmanı olan Başsavcı ile temas halinde olduğunu ifade etti.