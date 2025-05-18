Geçtiğimiz yılın Şubat ayında Frankfurt’tan Sevilla’ya gitmek üzere havalanan Airbus A321 tipi Lufthansa uçağında, biri kaptan pilot diğeri yardımcı pilot olmak üzere toplam iki pilot bulunuyordu.

Ancak uçuşun bitimine yaklaşık yarım saat kala, uçak yaklaşık 10 dakika boyunca pilotsuz kaldı.

Kaptan pilot tuvaletteyken yardımcı pilotun kokpitte bayılması, 200 yolcunun hayatını tehlikeye attı.

Korkunç olayın detayları İspanyol havacılık otoritelerince yayımlanan raporla gün yüzüne çıktı.

Uçakta 199 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uçuş boyunca her şey yolundayken, kaptan pilot kokpitten ayrılarak tuvalete gitti.

Bu sırada kokpitte tek kalan yardımcı pilot aniden bilincini kaybederek bayıldı.

KAPI AÇILMADI, İNTERKOMDAN YANIT GELMEDİ

Business Insider'da yer alan habere göre, kaptan geri döndüğünde kokpit kapısının kilitli olduğunu fark etti ve yardımcı pilota ulaşmak için kapının kodunu beş kez denedi. Ardından kabin ekibi interkomdan iletişim kurmayı denedi ancak hiçbir yanıt alamadı.

Durumun ciddiyetini fark eden kaptan, acil erişim protokolünü devreye soktu. Zamanlayıcı dolmadan önce yardımcı pilot kısa süreliğine kendine gelerek kapıyı açabildi. Ancak 38 yaşındaki pilotun yüzü solgundu, ter içindeydi ve bilinçsizce hareket ediyordu.

NÖROLOJİK BİR RAHATSIZLIK

Durumu fark eden kaptan derhal yardım istedi. Kabin ekibi ve yolcu olarak seyahat eden bir doktor, yardımcı pilota ilk müdahaleyi yaptı. Uçak ise rotasından saparak en yakın havalimanı olan Madrid’e yönlendirildi ve güvenli bir şekilde iniş yaptı. Yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemelerde, pilotun ani rahatsızlığının nörolojik bir hastalığa bağlı geliştiği ve bir nöbet geçirdiği belirtildi. Sağlık durumu kontrol altına alınan yardımcı pilotun şu an iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma raporunda, uçuş sırasında kokpitte yalnız pilot bırakılmasının yaratabileceği risklere dikkat çekildi. Uzmanlar, bu olayın tüm havayolu şirketlerine örnek olması gerektiğini vurgularken, Lufthansa’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.