Hindistan'da 242 kişi taşıyan bir yolcu uçağı düştü.

Havayolu şirketi Air India, AI171 sefer sayılı uçağın düşmesi sonucunda 241 kişinin öldüğünü doğruladı.

Şirket, tek kurtulan kişinin şu anda hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

EKİPLER KARA KUTUYA ULAŞTI

Cesetleri kurtarma ve teşhis etme çalışmaları devam ederken, yerel gazete Hindustan Times, uçakta bulunan iki kara kutudan birinin incelenmek üzere kurtarıldığı bildirildi.

Ön taraftan olan kara kutu henüz bulunamadı; arka tarafta olan Flight Data Recorder (FDR) kurtarılarak analiz için teslim edildi.

Araştırmacılar bu kara kutu verilerini hızla analiz etmek için bir araya geliyor.

ÇOK ULUSLU BİR EKİP KURULDU

Hindistan liderliğindeki kaza soruşturmasına, İngiliz kurbanların sayısı nedeniyle İngiltere Hava Kazası Soruşturma Birimi'nden uzmanlar, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu ve havacılık devi Boeing dahil olacak.

Air India'dan bir ekip, yas tutan ailelere destek olmak ve yerel yetkililere yardımcı olmak için Ahmedabad'a gönderildi.

HİNDİSTAN LİDERİ DE KAZA BÖLGESİNDE

Yerel medyanın bildirdiğine göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ahmedabad'a ulaştı.

Modi daha önce yaptığı açıklamada kazadan dolayı "şaşkına döndüğünü ve üzüldüğünü" belirterek, olayı "kelimelerin ötesinde yürek parçalayıcı" olarak tanımlamıştı.

Felaketin yaşandığı Ahmedabad, liderin memleketi Gujarat'ın en büyük şehri.

HEM UÇAKTA HEM DE YERDE CAN KAYBI

Londra'ya gitmekte olan Boeing 787 tipi uçak, 230 yolcu ve 12 mürettebatıyla birlikte bir yerleşim alanına düştü. Yerde de çok sayıda can kaybı kaydedildi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Kanan Desai, şu ana kadar 265 can kaybı kaydedildiğini, en az 24 kişinin yerde öldüğünü, ancak ölü sayısının daha da artabileceğini söyledi.

KAZAYA KARIŞAN UÇAK HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

Kazaya karışan Boeing 787‑8 Dreamliner tipi uçak, Air India'ya 2014 yılında teslim edilmiş, yaklaşık 11 yıl hizmette olduğu belirtiliyor.

Uçağın kalkışı sırasında iniş takımları ve kanat flaplarında sorun yaşandı. Bu durumun kaza öncesi dengesizliğe yol açtığı yönünde uzman yorumları var.

Kamuoyunda Boeing 787‑8 Dreamliner'ın önceki teknik sorunları nedeniyle bu kaza, modelin güvenilirliği konusunda yeniden tartışma yarattı.