Alithia’ya göre Larnaka Havalimanı’nda yapılan rutin denetimde Nijerya’dan gönderilen kuru gıda kargosu içerisine saklanmış, Çekya ve Polonya tarafından verilmiş görünen tamamı sahte, bir adet Romanya pasaportu, 8 adet Polonya, Çekya ve Yunanistan sürüş ehliyeti bulundu.

Gazete, Türkiye’den gönderilmiş ve içerisinde kitap olduğu beyan edilmiş, alıcısı yabancı uyruklular görünen bir başka kargoda ise üzerinde Arapça yazılar bulunan bir not defteri, arasında da bir adet Romanya pasaportu ile iki adet Yunanistan sürüş ehliyeti bulunduğunu yazdı.