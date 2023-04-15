Çin’de yeni evlenen Cao ve Trang isimli bir çiftin boşanma nedeni şaşkınlık yarattı. Detik’in haberine göre düğünün ertesi gününe kadar Trang’ın hiçbir şekilde makyajsız görmeyen Cao, karısının ilk kez doğal halini gördüğünde kandırıldığını söyleyerek boşanma davası açtı. Çiftin ailelerinin devrere girmesine rağmen adam boşanma kararından vazgeçmedi.

TAZMİNAT TALEP ETTİ

Cao, dolandırıldığını iddia ederek açtığı boşanma davasında yeni gelin Trang’tan 200 bin yuan (yaklaşık 563 bin 417 TL) tazminat talep etti. Trang eşine güzel görünmek için makyaj yaptığını ve onu kandırmak gibi bir amacı olmadığını söyleyerek kendisini savunsa da çift soluğu mahkemede aldı. Çiftin boşanıp boşanmadığına dair net bir bilgi paylaşılmadı.