Kenya’da yaşayan ismi açıklanmayan bir adam karısının ihanetiyle yüzleşmek zorunda kalınca zor zamanlar yaşadı. Karısını 7 farklı erkekle ilişki yaşarken yakalayan adam Kenya’da bir medya kuruluşu olan Tuko’ya yaptığı açıklamada karısının cep telefonunda aşk mesajlarını gördüğünü dile getirdi.

“BENİMLE DALGA GEÇMİŞ”

Karısının sevgilileriyle olan konuşmalarını okuduktan sonra hayal kırıklığının arttığını ifade eden adam, “Onlarla sürekli olarak cinsel içerikli konuşmalar yapmış, fotoğraf ve videolar göndermiş. Mesajlarında benimle dalga geçmiş. Benim ona aldığım hediyeleri göstererek ‘aptal’ demiş” ifadelerini kullandı.

Kenyalı adamın anlattıkları kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü adamın anlattıklarına üzüldüğünü dile getirirken onu teselli etmeye çalıştı.