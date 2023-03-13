Alithia gazetesi, Ukraynalı kadının, yine Ukraynalı bir arkadaşıyla bulunduğu bölgede bir an dengesini kaybederek boşluğa düştüğünü yazdı.

Kadına ait cesedin, bölgenin sarp olması nedeniyle polis helikopteriyle çıkarıldığını yazan gazete, kadının ölüm koşullarının belirlenmesine dair polis araştırmasının sürdüğünü belirtti.

Polisin elindeki görgü tanıklarının kazadan bahsettiğini belirten gazete, 28 yaşındaki kadının yanında olan arkadaşının da sorgulandığını, onun da kadının düştüğü yönünde ifade verdiğini yazdı.

Gazete, kadının arkadaşının üzerinde sıyrıklar bulunduğunu, bunların kadına yardım etmek için kayalıklardan inerken olduğundan söz ettiğini belirtti.

Gazete, kadına yönelik yapılan ilk tetiklerde alkol ve uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığına dair bilgilerin de olduğunu yazdı.