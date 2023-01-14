Çağın Zort sevenlerine sosyla medya hesabı üzerinden teşşekkür ederk paylaşımını şu şekilde sürdürdü:

HERKESE GÖNÜLDEN, KOCAMAN BİR TEŞEKKÜRÜM VAR

“Hayat bir gün, o da bugün”

Malumunuz üzere geçtiğimiz cumartesi günü Girne-Dağyolu’nda elim bir trafik kazası geçirdim. Bugün tam bir hafta oldu.

Yüce Allah’a binlerce şükür olsun ki kazada hayatımı kaybetmedim, ölebilirdim. Yaralanma olmadı, kolumda ve ayağımda biraz ağrıyla ve zedelenmeyle bu feci kazayı atlattım. Kazanın duyulduğu andan itibaren telefonum kitlendi. Gelen mesajların, aramaların, sosyal medyadan gelen mesajların ve aramaların ; yapılan paylaşımların ve binlerce yorumlar, sayısı hatırlayamadığım kadar çoktu bu beni merak eden güzel sözlerin. Ölümün bu kadar yakında kol gezdiği bu yalan dünyada tek gerçek vardı: “Hayattaydım.”

Bir gerçek daha da varsa o da bu yaşıma kadar insanlara olan sevgim, insanlara olan saygım, menfaatsiz kişiliğim ve bu yaşıma kadar yarattığım sevgi okyanusu. Merhametim, kötülük, fesatlık düşünmemem, insanlardan ne kadar kötülük görsem de “kötü olmam” dememdendir. “Sana iyilik edene fazlasını yap, kötülük edene bir şey yapma. Ona kötülükleri yeter” demilen felsefe ne kadar güzel.

Ne kadar güzel yine nefes almak, hayatta olmak… Annemi, babamı yeniden görmek. Sevdiklerimi yeniden görmek… Yaşadığına şükretmek, insanların seni sevdiğini görmek…

Bir yanda; bir kahvenin hatrını sayan, sohbetin, kahvenin değerini bilen, iyi günde değil ktü günlerimde de yanımda olanlar. Sevgisini hissettirenler, aramalarıyla, mesjlarıyla ben burdayım, ben senin yanındayım, ben seni nasıl yalnız bırakırım diyenler, kaza anında kaza yerine koşanlar, hastahanededir diyerek Lefkoşa hastahanesine, Girne Hastahanesine koşanlar; belki de eve gelmiştir diye evime gelenler, kazayı takip eden günlerde de evw gelerek, arayarak sevgisini, bu yalan dünyada gerçek bir dost, arkadaş olduğunu gösterenler; diğer tarafta ise “İçilen bir kahvenin değerini bilmeyenler, iyi günde ve işleri düştüğünde arayanlar, değer bilmeyenler ve ne acıdır ki, FENERBAHÇE-GALATASARAY maçına verdiği önemi, dostlarına veremeyen kalpsiz, yüreğinde değer bilme ve VEFAYI unutan, sevgisizlikten üşüyen kalpler, kısacası hayatımızda asla olması gerekmeyen bazı insanlar. Yazık! Ben yüzleri asılsa koştuğum, dertlerine deva olmaya çalıştığım insanları bu en kötü günümde malesf göremedim. Ama en büyük teşekkürüm onlara. Bana zahmet verdirmeden, kişiliklerini ortaya koyanlara! Ama sözlerimin başında da dedğim gibi teşekkürün en büyüğü, en kıymetlisi, en kucak dolusu minnetttarlığım beni asla ve asla yalnız bırakmayan vefalı, güzel yürekli, kalpleri sevgiyle ve vefayla örülü güzel kalpli insanlara. Hayata yeniden döndüğüm bu süreçte bugünden itibaren daha emin adımlarla yürüyeceğimden, insan silmede çok daha cömert olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Ben vefasızlara söz izahı yapmak için zamanı olmayan birisiyim. Benim hayatım bundan sonra yanımda olan yüzlerce binlerce gönül dostlarımla, güzel ve vefalı, değer bilen insanlarla olacak. Çok şükür ölümün kıyısından döndğüm bu kötü tecrübeyle hayata yeniden sarılıyorum, hiçbirşeyi ertelemiyorum artık. Sonra giyerim demiyorum hiçbir elbiseye, ayakkabıya. Sonra yok artık benim için. Yaşanacak bir gün var o da bugün. Dün, mazi oldu, yarın ise bir muammadan ibaret. O yüzden ertelemeyin hayatı, sevdiğiniz insanlara, sizleri sevenlere sarılın gidin ilk günkü gibi. Yarın çok geç olabilir. Ben bunu en kötü şekilde tecrübe ettim. Ertelediğim bütün şeyleri düşündüm. Ya ölseydim! İşte o zaman hayatı erteleme lüksümüz yok. Bu kötü günlerde Yanımda olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Sizlerin sevgisi, duaları, Cenab-ı Hakk’a yalvarış ve yakarışları beni sizlere bağışladı. Dualarınızla, varlığınızla, sevginizle hep yanımda olun…

En derin sevgi ve teşekkürlerimle…

Çağın Zort