Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türklerin Anavatan Türkiye’nin desteğiyle kendi güvenliğini sağlamaya muktedir olduğunu belirtti. Keçeli, başka hiç kimsenin Kıbrıslı Türklerin güvenliği konusunda belirleyici olamayacağını vurguladı.

Ege Adalarının Silahsızlandırılmış Statüsü ile ilgili son dönemdeki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapan Keçeli, “1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ve 1947 tarihli Paris Barış Antlaşması çerçevesinde gayri askeri statü altına alınan Doğu Ege Adaları ve Oniki Adaların objektif hukuki statüsünde tartışmaya açık bir husus bulunmamaktadır” dedi.

Keçeli, bölgedeki son gelişmeleri fırsata çevirmeye çalışan bazı çevrelerin, NATO müttefiki Yunanistan ile ikili ilişkileri bozma gayreti içinde olduklarını ifade etti. Türkiye’yi revizyonizmle suçlayan bu çevrelerin uluslararası hukuk hilafına atacakları her adımın yok hükmünde olduğunu belirten Keçeli, “İç politikaya yönelik saiklerle mesnetsiz iddialarda bulunmayı ve ülkemiz aleyhine dezenformasyon yapmayı adet haline getiren çevrelere, oldubittilere izin vermeyeceğimizi hatırlatıyor ve sağduyuya davet ediyoruz” diye konuştu.

"KIBRISLI TÜRKLER VE KKTC TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE KENDİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA MUKTEDİR OLUP, BAŞKA HİÇ KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLDİR"

Türkiye’yi revizyonizmle suçlayan bu çevrelerin uluslararası hukuk hilafına atacakları her adımın yok hükmünde olduğunu vurgulayan Keçeli, “Daha da ibret verici olan husus ise bu zihniyetin geçmişte Kıbrıs Adasının ortak sahibi olan Kıbrıslı Türkleri toplu halde yok etmek isterken bugün onları da koruyacaklarını iddia etmeleridir. Bilinmesini isteriz ki, Kıbrıslı Türkler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan ve Garantör Türkiye’nin de desteğiyle kendi güvenliğini sağlamaya muktedir olup başka hiç kimseye muhtaç değildir.” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye'nin KKTC'de muazzam bir askeri güce sahip olduğunu (40 bin) belirterek Yunan kuvvetlerinin bölgeye gelişinin Türk askerinin çekilmesi için iyi bir fırsat olduğunu ifade etmişti.