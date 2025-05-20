Kosta Rika'da 6 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Pococi cezaevi güvenliği cezaevinin 'yeşil bölge' olarak adlandırdığı bölümde bir kediyi fark etti. Harekete geçen polis, kediyi yakalamayı başardı ve kedinin vücuduna sarılmış uyuşturucu paketleri görüldü. Olay dünya gündemine yansıdı.

Kosta Rika Adalet ve Barış Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kedi yakalanarak paketlere el konuldu ve paketlerin varış noktasına ulaşması engellendi. Paketler incelendiğinde, birinde 235,65 gram esrar, diğerinde 67,76 gram crack kokain bulunduğu görüldü."

Uyuşturucu paketlerinin kedinin vücuduna sarıldığını vurgulayan yetkililer, dikkatlice paketleri çıkardı. İlk belirlemelere göre yaralanmadığı tespit edilen kedinin, sağlık taraması için Ulusal Hayvan Sağlığı Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtildi.