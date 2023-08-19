Singapur'da kediler ve sahipleri için düzenlenmeye başlayan tekne turları ilgi topluyor.

2,5 SAAT SÜRÜYOR

2,5 saat süren gezide, gemi Sentosa adasının çevresinde dolaşıyor.

Bu esnada sahipleri akşam yemeği yerken, kediler kendileri için ayrılan özel bölümlerde duruyor.

Bununla birlikte kedi sahipleri, hayvanların yolculuktan keyif aldığını söyledi.

Gezinin ücretinin 166 dolar (yaklaşık 5 bin lira) olduğu belirtildi.

200'DEN FAZLA BİLET SATILDI

Singapur'daki yerli ve yabancı turistler ise kedili tekne turuna yoğun ilgi gösteriyor. Şimdiye kadar 200'den fazla bilet satıldı.

Organizatörler tekne turunun kediler için güvenli olduğuna da dikkat çekiyor.

Kediler teknede başıboş dolaşamıyor. Sadece aşılı olanlar tekneye kabul ediliyor.

2021'de ilk olarak köpekler için bu seferler başlatıldı. 2 binden fazla köpek şimdiye kadar bu geziye çıkartıldı.