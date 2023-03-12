Sosyal medyada iki kardeşin oyun oynadığı görüntüler bir anda bir kurtarma operasyonuna dönüştü. Küçük kardeşinin elindeki oyuncağın bir parçasını yutarak boğulduğu anlarda 3 yaşındaki ağabeyinin büyük bir soğukkanlılıkla olaya müdahale ettiği anlar sosyal medyada 2 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Görüntüler kısa sürede gündem olmayı başarırken sosyal medya kullanıcıları gönderiyi adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

SOSYAL MEDYADAN TAKDİR TOPLADI

Kameranın saniye saniye kaydettiği anlarda 3 yaşındaki ağabeyinin küçük kardeşini kurtardığı anlar sosyal medyada takdir topladı. Chris Evans’ın Twitter’dan paylaştığı görüntüler diğer sosyal medya platformlarında da kısa sürede yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “İlk çocukların ailenin bel kemiği olduğunu söyleyip duruyorum. İşte bu da kanıtı” yorumunu ekledi.