Polisin açıklaması şöyle: "03.04.2024 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Kermiya Bölgesinde Kemal Kantarcoğlu Sokak üzerinde, Selda MULLAHASAN (K-37), 183 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NJ 201 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan MR 636 plakalı araca çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrulduktan sonra tavanı üzerine devrilmiştir. Çarpmanın etkisiyle savrulan MR 636 plakalı araç ise gerisinde yine park halinde bulunan RT 299 plakalı araca çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Araç sürücüsü Selda MULLAHASAN tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."