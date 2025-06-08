Politis, Rum meclis bütçesinde Rum yönetiminin Kıbrıs sorununun çeşitli yönleriyle ilgili resmi tezleri ile Kıbrıs sorunu kaynaklı sorunların öne çıkarılması maksadıyla Ada dışında çeşitli propaganda faaliyetleri düzenlenmesi için 100 bin euro ödenek konulduğunu yazdı.

Habere göre, bu para Rum meclisinde temsil edilen siyasi partilere, oy güçleri oranında ancak hiçbir kontrol ya da nereye harcandığını kanıtlama şartı olmadan dağıtılıyor.

Meclis arşivinde, eski Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın, propaganda paralarının partiler tarafından israf edildiğine ve uygulamaya son verilmesi gerektiğine ilişkin uyarı mektubu da bulunduğunu belirten gazete, siyasi partilerin paraları maksadı dışında kullandığına dikkat çekti.

Gazete haberinin “Aynısını ve Daha Kötüsünü Dışişleri bakanı Olarak Hristodulidis Yaptı” ara başlıklı bölümünde, Rum Sayıştay Başkanlığı’nın 29 Temmuz 2022’de yayınlanan raporunda Hristodulidis’in Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde propaganda için verilen ödenekle yurt dışı ziyaretlerinin görüntülenmesi, grafik ve logolar oluşturulması, konser organizasyonları, binaların ve diğer etkinliklerin ışıklandırılması ve ses teçhizatı kiralanmasında kullanıldığını yazdı.