Hint-Pasifik bölgesine özgü olan ve Lessepsian göçmeni olarak bilinen yeni türün Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e göç etttiği ve şu anda Akdeniz sularında yerleşik olarak kabul edildiği açıklandı.

Yeni türün 2001 yılından beri Akdeniz'de kaydedilmiş olmasına rağmen, Kıbrıs'ta ilk kez 2022 yılında Karpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı yakınlarındaki açık deniz sularında görüldüğü belirtilen açıklamada, aynı balığın geçen ay Protaras'ın deniz bölgesinde de tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, genellikle 15 ila 25 cm uzunluğunda nispeten küçük bir balık türü olan çizgili yılan balığı, beyaz uzunlamasına çizgili kahverengi bir vücuda ve ikisi ağzının üstünde, ikisi de altında olmak üzere dört çift dikene sahiptir denildi.

Açıklamada, sırt ve göğüs yüzgeçlerindeki dikenler ve deri salgıları güçlü toksinler içerdiğinden, yanlışlıkla yakalayabilecek veya tutabilecek herkes için potansiyel tehlike oluşturduğu belirtilirken, sokmayı takip eden semptomlar arasında yaralanma bölgesinin etrafında lokalize şişlik ve şiddetli ağrı yer aldığı ifade edildi. “Tedavi edilmediği takdirde daha ciddi komplikasyonlara ve hatta ölüme yol açabilir” denilen açıklamada, sokma tedavisinin toksinin etkilerini hafifletmek için etkilenen bölgeye genellikle ılık suyla ısı uygulanmasını ve acil tıbbi müdahaleyi içerdiği vurgulandı.

Kaynak: Cyprus Mail