Fileleftheros gazetesi, Baf’ta bulunan bazı Kıbrıs Türk taşınmazlarının, hak sahibi olmayanlar tarafından kullanımı veya suiistimali konusunda yaklaşık 8 aydır süren soruşturmanın devam ettiğini, Rum Hukuk Dairesi’nin ilgili dosyalardaki incelemesini tamamladığını yazdı.

Gazete, Hukuk Dairesi’nin, incelediği 5 dosyadan 4’ünde suç unsuru olabileceğini belirterek, incelemenin genişletilmesi için gerekli talimatlarla dosyaları Rum polisine gönderdiğini belirtirken, bir dosyada ise suç unsurunun tespit edilmediğini aktardı.

Haberde, söz konusu dosyalarda adı geçen 4 kişini hakkında soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.