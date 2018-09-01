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16 günde 201 fotoğraf çekti

Mağusa’da askeri birliğin fotoğraflarını çektiği sırada yakalanan Mehmet Besimoğlu, aleyhindeki soruşturma devam edereken, polis yeni emarelere ulaştı

01 Eylül 2018 Cumartesi 14:49
16 günde 201 fotoğraf çekti

Havadis'ten Devrim Demir’in haberine göre, Mağusa’da askeri birliğin fotoğrafını çektiği sırada suçüstü yakalanan  Mehmet Besimoğlu, ek tutukluluk talebiyle dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis alınan tutukluluk süresinde, zanlının 16 farklı tarihte, surların üzerinden toplam 201 fotoğraf çektiğini tespit ederken, zanlının fotoğrafları verdiği tespit edilen Rum şahsın önceki gün sabah 09.00’da tutuklu olan zanlıyı aradığı öğrenildi.

Yargıç Rauf Kürşad, soruşturmanın  salimen yürütülebilmesi için 6 gün daha  tutuklu kalmasına emir verdi.

Resimleri verdiği Kıbrıslı Rum zanlıyı aradı

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Löğmen Yücetürk olayla ilgili bulguları aktardı.

Yücetürk, zanlı Mehmet Besimoğlu’nun, 28 Ağustos’ta saat 11.00’de, Mağusa Surlariçi’nde Canbulat Müzesi’nin surlarına çıkıp, dijital fotoğraf makinesiyle Mağusa Limanı’nın içinde bulunan askeri birliğin fotoğraflarını çektiği esnada yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının tasarrufundaki dijital fotoğraf makinesinin içinde, askeri araçları ve personelin fotoğraflarını çektiğinin belirlendiğine değindi.

Yücetürk, zanlının askeri birliğin fotoğraflarını bir Rum’a vermek için çektiğini itiraf edip, gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Yücetürk, alınan 3 günlük tutukluluk süresinde, 16 farklı tarihte, surların üzerinden toplam 201 fotoğraf çektiğinin belirlendiğini ve fotoğrafların emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının fotoğrafları verdiği tespit edilen Rum şahsın önceki gün sabah 09.00’da tutuklu olan zanlıyı aradığınında tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru Löğmen Yücetürk, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis Gazetesi

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet BesimoğluSoruşturmaPolisAskeri BirlikFotoğrafHaberGündemKıbrıs
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mağusa 2018-09-01 15:50:03

vay amına koyum ne kadar hain varmış içimizde hep rum ajanı bunlar a.m.k besle gargayı oysun gözünü

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vatandaş 2018-09-01 15:59:06

asın vatan haini köpeği

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