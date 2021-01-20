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17'si yerel 27 pozitif vaka
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17'si yerel 27 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1633 test yapıldı, 17'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı , 20 kişi taburcu edildi " 

20 Ocak 2021 Çarşamba 19:25
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17'si yerel 27 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1633 test yapıldı, 17'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı , 20 kişi taburcu edildi " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1633   olduğunu, 17'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını ,1 kişinin yoğun bakımda tedavi görmeye başladığını, 20 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini,  9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 17 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin Lefkoşa, 22 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

20  Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1633   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:   1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 

Yerel Vaka Sayısı: 17   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 20    

Bugün Kaybedilen Hasta: yok     

Yapılan Toplam Test Sayısı: 373. 605 

Toplam Vaka Sayısı: 1971 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1713  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 247   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 185    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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