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171'i yerel 188 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 15.330 test yapıldı, 171'i yerel 188 pozitif vakaya rastlandı,93  kişi taburcu edildi"

19 Ağustos 2021 Perşembe 19:41
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171'i yerel 188 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.330 olup, 171'i yerel 188 pozitif vakaya rastlanmış, 93 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 171 kişi ise yerel vakadır. 

71 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 8 kişi İskele, 9 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2/ Gönyeli-15/ Kızılbaş-3/ K.Kaymaklı-16/ Yenişehir-3/ Çağlayan-1/ Gelibolu-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-3/ Surlariçi-6/ Alayköy-2/ Taşkınköy-2/ Metehan-1/ Minareliköy-3/ Marmara-3/ Köşklüçiftlik-1/ Arapahmet-1/ Kumsal-1/ Ortaköy-1/ Yenikent-2/ Değirmenlik-2 

Girne 

Girne Merkez-17/ Zeytinlik-2/ Alsancak-5/ Karaoğlanoğlu-2/ Arapköy-1/ Doğanköy-1/ Edremit-2/ Kaşgar-1/ Dikmen-2/ Esentepe-1/ Yukarı Girne-4/ Aşağı Girne-2/ Karakum-2/ Ozanköy-1/ Lapta-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-8/ Dumlupınar-2/ Maraş-3/ Gülseren-1/ Canbulat-1/ Glapsides Bölgesi-1/ Beyarmudu-5/ Çanakkale-2/ Baykal-2/ Tuzla-1/ Anadolu-1/ Karakol Bölgesi-3 / Ulukışla-1/ Kaliland-1/ Yeniboğaziçi-2/ 


İskele 

İskele Merkez-3/ Kuzucuk-1/ Boğaztepe-1/ Ötüken-1/ Dipkarpaz-2 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-7 / Aydınköy-1/ Zümrütköy-1 

Lefke 

Lefke Merkez-1/ Doğancı-1/ Karadağ-1/ Yeşilırmak-1 

19 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.330     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 188  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 171    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.250.695 

Toplam Vaka Sayısı: 14.432  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.379 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2008 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1841 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 90 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 45   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3559  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 473 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 333  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3170 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 37.620

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