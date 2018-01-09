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2018'in ilk haftasında da değişen bir şey yoktu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2 - 7 Ocak tarihleri arasında ülkede 74 trafik kazası meydana geldi, kazalardan 20’si yaralanmayla 54’ü hasarla sonuçlandı.

09 Ocak 2018 Salı 15:32
2018'in ilk haftasında da değişen bir şey yoktu
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Yeni yılın ilk haftasında ülkede 74 kaza yaşandı, kazalarda 27 kişi yaralandı. Trafik kontrollerinde ise 747 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2 - 7 Ocak tarihleri arasında ülkede 74 trafik kazası meydana geldi, kazalardan 20’si yaralanmayla 54’ü hasarla sonuçlandı. 

Yaralanmayla sonuçlanan 20 kazada 27 kişi yaralandı.

Bu dönemde meydana gelen kazaların 26’sına süratli araç kullanmak, 18’ine yakın takip 19’una kavşakta durmamak, 6’sına dikkatsiz sürüş neden oldu. 

Kazalarda toplam 466 bin 200 TL’lik hasar meydana geldi. 

Kazalardan 25’i Lefkoşa’da, 20’si Gazimağusa’da, 19’u Girne’de, 4’ü Güzelyurt’ta, 6’sı İskele’de yaşandı. 

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