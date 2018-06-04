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2018 yılına ait mali protokol yürürlüğe girdi

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan, 2018 yılına ait mali protokol yürürlüğe girdi....

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:28
2018 yılına ait mali protokol yürürlüğe girdi

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan, 2018 yılına ait mali protokol yürürlüğe girdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren protokole göre, Türkiye, 2018 yılı içinde KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL yardım yapacak. Bu yardımların 1 milyar 50 milyon TL'si ise hibe olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nce duyurulan protokol, Türkiye’den KKTC’ye hibe ve kredileri içeriyor.

Türkiye'nin hibe, altyapı, reel sektör ve savunma alanlarına yaptığı katkıların yer aldığı protokolde; 2 milyar 187 milyon TL'lik katkı, yıl sonuna kadar KKTC'ye aktarılacak. Protokolün imzalanmasıyla KKTC ekonomisinin de rahat nefes alması bekleniyor.

Protokolde 960 milyon TL’lik reform destekleme ödeneği de bulunuyor.

Öte yandan KKTC medyası tarafından protokolün imzalanması 'Bayram öncesinde Türkiye'den bayram müjdesi' başlığıyla okuyuculara duyuruldu.

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Son Güncelleme: 04.06.2018 17:37
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Doğru Söz 2018-06-04 21:22:42

Hibeye yardım denir. Koşullu krediye yardım denmez. IMF zamaninfa Türkiye'de yardım mı yapıyordu? 1 milyar 50 milyon yardım. Koşullu muhtemelen. Kuşkusuz.

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