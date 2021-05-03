28'i yerel 42 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9766 olup, 28'i yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış 71 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 28 kişi ise yerel vakadır.

18 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Çağlayan-2 / Göçmenköy-2 / Gönyeli-3 / Sanayi Bölgesi-1/ Ortaköy-1/ Haspolat-1/ Surlariçi-2/ Dumlupınar-1/ K.Kaymaklı-3/ Hamitköy-2

Girne

Girne Boğaz-1 / Zeytinlik-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1/ Sanayi-1 / Yeniboğaziçi-1/ Baykal-2 / Alaniçi-1/ Salamis Yolu-1/ Yenişehir-1

3 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9766

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 28

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.008.082

Toplam Vaka Sayısı: 6403

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5767

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 604

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 502

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 23

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

