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29 Nisan 2021 Perşembe Reyting Sonuçları

Camdaki Kız, Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova 29 Nisan 2021 Perşembe reyting sonuçları için mücadele etti. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız bu hafta da AB grubunda zirvedeki yerini aldı. Peki, reyting sıralaması içerisinde hangi proje kaçıncı sırada yer aldı?

30 Nisan 2021 Cuma 14:23
516 Okunma
29 Nisan 2021 Perşembe Reyting Sonuçları

29 Nisan perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Böylece 29 Nisan 2021 perşembe günü ekranlarda izleyiciyle buluşan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar da ortaya çıktı. Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Esra Erol ve Survivor'ın ekranlara geldiği 29 Nisan akşamında en çok izlenen yapım hangisi oldu? Reytinglerde birinci olan program hangisiydi? Total, AB ve 20+ABC1 reyting sonuçlarına göre en çok izlenen hangi yapım oldu? Dün ne izlendi? İşte, 29 Nisan 2021 Perşembe reyting sonuçları...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE

1 Bir Zamanlar Çukurova

2 Camdaki Kız

3 Esra Erol’da

4 hava durumu

5 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

6 Bir Zamanlar Kıbrıs

7 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

8 Mucize Doktor

9 Bir Zamanlar Çukurova özeti

10 Müge Anlı ile Tatlı Sert

AB REYTİNG SONUÇLARI 29 NİSAN

1 Camdaki Kız

2 Bir Zamanlar Kıbrıs

3 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

4 Camdaki Kız özeti

5 Bir Zamanlar Çukurova

6 Mucize Doktor

7 Hava Durumu

8 Esra Erol’da

9 Survivor

10 Mucize Doktor özeti

Son Güncelleme: 30.04.2021 14:52
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