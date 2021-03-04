3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, zanlılar Oluchi Oscar Okoye ve Enoma Foster Ekogiawe'nin Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarrufu suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Sevinç, zanlıların Lefkoşa'daki ikametgahında 3 Mart 2021 tarihinde, saat 18.50 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü'ne bağlı bir Polis ekibi tarafından arama yapıldığını belirterek, zanlı Enoma Foster EKOGIAWE'nin cebinde 5 paket yaklaşık 8 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 700 TL'nin tespit edilip emare olarak alındığını kaydetti.

Zanlı Oluchi Oscar OKOYE'nin yatak odasında üzerinde "scor" yazan kalem cüzdanında satışa hazır vaziyette 14 paket şeklinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 bin 700 TL nakit ve 800 TL bulunduģunu dile getiren Sevinç, aynı zanlının yatak odasında siyah ve turuncu renk bel çantasında yaklaşık 10 paket şeklinde 13 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, elbise dolabında siyah renk bere içerisinde naylon içinde 62 adet paket şeklinde yaklaşık 85 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan uyuşturucu madde, dolabın üst kısmında gri ve beyaz renkten oluşan naylon valiz içerisinde, Nijerja yemekleri içerisinde gizlenmiş yaklaşık 2 bin 500 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini vurguladı.

Sevinç, söz konusu ikametgâhta toplamda yaklaşık 3 kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna işaret ederek, zanlıların tutuklandığını bildirdi.

Zanlıların gönüllü ifade verdiğini anlatan Sevinç, zanlıların verdikleri ifadede uyuşturucu maddeleri aranan bir şahıs ile 20 Şubatta getirdiklerini ve kendileri paketleyip 100 TL karşılığında sattıklarını ve paralarda bu şekilde elde ettiklerini beyan ettigini söyledi.

Sevinç, uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı'na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Parmak Izi İnceleme Şubesine gönderileceğini dile getirerek, ayrıca söz konusu maddeleri getiren kişinin hâlâ arandığını açıkladı.

Sevinç, soruşturmanın devam ettiğine ve zanlıların serbest kalmaları durumunda tahkikata olumsuz yönde etki edebileceğine dikkat çekerek, zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, meselenin ciddiyetini de göz önünde bulundurarak soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların aleyhine 1 gün tutukluluk emrini verdi.