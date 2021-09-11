Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi
Gökhan Takımcılar hakkında karar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!

5 Araç Trafikten Men Edildi

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde dün gece 20.00-24.00 saatleri arasında  asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

11 Eylül 2021 Cumartesi 13:37
27 Okunma
5 Araç Trafikten Men Edildi

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kontroller gerçekleştirildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucunda, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda  ise; 520 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 103 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Çeşitli suçlardan  dolayı 5 araç trafikten men edildi.

Anahtar Kelimeler:
KKTCPolisDenetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'ye gelecek olanların dikkatine!
KKTC'ye gelecek olanların dikkatine!
İşte okullarda uygulanacak kararlar
İşte okullarda uygulanacak kararlar
SON DAKİKA! İŞTE ÜST KOMİTE KARARLARI
SON DAKİKA! İŞTE ÜST KOMİTE KARARLARI
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim