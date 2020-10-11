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738 SANDIKTAN 711’İ AÇILDI

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıktan 711’i, açıldı. Sonuçları duyurulmayan sadece 27 sandık kaldı. Seçimi Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı ilk iki sırada götürüyor. Seçime katılım oranı yüzde 56.06 oldu.

11 Ekim 2020 Pazar 21:22
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738 SANDIKTAN 711’İ AÇILDI

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıktan 711’i, açıldı. Sonuçları duyurulmayan sadece 27 sandık kaldı. Seçimi Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı ilk iki sırada götürüyor. Seçime katılım oranı yüzde 56.06 oldu.

YSK’nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %32.43 - 34605

Tufan Erhürman: %21.60 - 23053

Erhan Arıklı:%5.41 - 5777

Fuat Çiner: %0.29 - 313

Arif Salih Kırdağ: %0.25 - 271

Ahmet Boran: %0.07 - 75

Mustafa Ulaş: %0.06 - 68

Alpan Uz: %0.14 - 150

Kudret Özersay: %5.75 - 6136

Mustafa Akıncı: %29.71 - 31699

Serdar Denktaş %4.24 - 4527

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