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Akıncı parti başkanlarını çağırdı

Cumhurbaşkanı Akıncı, seçimin 16 Ağustos’ta yapılması talebini Cuma günü parti başkanlarına iletecek .

18 Haziran 2020 Perşembe 13:05
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Akıncı parti başkanlarını çağırdı

Cumhurbaşkanı Akıncı, seçimin 16 Ağustos’ta yapılması talebini Cuma günü parti başkanlarına iletecek .

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin başkanlarını 19 Haziran Cuma günü ‪saat 1‬6.00’da toplantıya davet etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin başkanlarını 19 Haziran Cuma günü ‪saat 1‬6.00’da toplantıya davet etti.

Toplantıda, salgının yayılma tehlikesine karşı zorunluluk nedeniyle ve Cumhuriyet Meclisi’nin kararı ile ‪11 Ekim‬’e ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin, iki aydan bu yana herhangi bir vakanın olmamasını dikkate alarak daha erken bir tarihte yapılabilmesi konusunu değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konu ile ilgili düşüncelerini parti başkanları ile tek tek görüşmesinin ardından konunun birlikte alınabilmesi için toplantı davetini yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıSeçim
Yorumlar
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Hasan 2020-06-18 13:34:09

Büyük başkan AKINCI. Umudumuz sensin.

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Kagan 2020-06-18 14:03:42

Sayın Akıncının haberlerini daha fazla görmek istiyoruz. Gündem Kıbrıs Akıncı haberlerini hergün istiyoruz. Taraflı haberleri bırakın.

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Cem 2020-06-18 14:20:17

Be gundemkibris hergun recebin haberini yaparsiniz. Sayin akincinin haberini yapin onu yapacaginiza. Turkiyemi be burasi. Imaniniza yanayim. Guliler sizi.

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Ss 2020-06-18 15:24:33

Baskanim arkandayiz. Yuru da gorkmaaa

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