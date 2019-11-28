Akıncı:Siyasi eşitliğin ve güvenliğin herkes için geçerli olacağı bir yapıyı kurmak için uğraşmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Belediye Başkanı İsmail Arter’in daveti üzerine, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, Belediye çalışanları ile de bir araya gelerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı, başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ziyarette yaptığı açıklamada, ağır iş yükünden fırsat buldukça bölgelerde esnaf ve halk ile buluşmaya zaman ayırdığını, daha önce Girne ve Güzelyurt’ta pazar yerlerini ziyaret ederek, halkın görüş ve önerilerini dinlediğini anımsattı.

Gazimağusa ve İskele’yi ziyaretinin, gündem yoğunluğu nedeniyle geciktiğini, Berlin toplantısının hemen ardından Gazimağusa’yı ziyaret etmek istediğini ifade ederek, Belediye Başkanı Arter’in “Belediyeyi de ziyaret ediniz” daveti üzerine, belediyeyi ziyaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, eski bir belediyeci olarak her zaman yerel yönetimlere, azalara, muhtarlara, meclis üyelerine ayrı bir sempatisi olduğunu; hangi görüş ve düşünceden olursa olsun halka hizmette birleşildiğini söyledi.

Halk hizmetinde ayrım olamayacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hele hele yerel yönetimde, belediye hizmetlerinde bu hiç mümkün değil” dedi.

Belediye Başkana Arter’e daveti için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Akıncı, meclisi ve çalışanlarıyla birlikte Gazimağusa’ya daha iyi işler yapması temennisinde bulundu.

Yapılacak olan her hizmetin halkın mutluluğu ve daha iyiye, daha güzele gitmesi için olduğunu, halkın güzel yaşamının yerel yönetim hizmetleriyle de bire bir bağlantılı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazimağusa’nın çok güzel tarihi bir kent olduğunu, turistik potansiyelinin de geniş bir alan olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçişlerdeki rakamlara bakıldığında, Derinya sınır kapsının açılmasının da Gazimağusa’ya önemli katkısının olduğunun görüldüğünü ifade ederek, kapının açılmasının olumlu, iyi bir gelişme olduğunu söyledi.

Temennisinin, Kıbrıs’ta iki tarafın da kabul edebileceği, eşitlik ve güvenlik içinde yaşayabileceği bir çözüme ulaşmak olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, bu yönde el birliği ile çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Haklarımızı sonuna kadar koruyarak, bu adada iki kurucu devlete dayanan, egemenliğin iki eşit toplumdan kaynaklanacağı, siyasi eşitliğin ve güvenliğin herkes için geçerli olacağı bir yapıyı kurmak için uğraşmaya devam edeceğiz. Her zaman söylerim; hayat durmuyor. Bir yandan o mücadele devam eder ama diğer yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha iyiye, daha güzele gitmesi için, kendi ayakları üzerinde daha sağlam basabilmesi için hem hükümetlere, hem belediyelere büyük görevler düşer, sivil topluma büyük görevler düşer bu yöndeki sorumluluklarımızın da bilincinde olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Arter de, ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Mağusa halkı adına teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Akıncı’yı hep can kulağı ile dinlediğini belirten Arter, belediyecilikteki tecrübesini örnek aldığını anlatarak, belediyenin proje ve çalışmaları halkında bilgi verdi.

Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri ilk ağızdan dinlemekten memnun olduğunu belirten Arter, Derinya kapısının açılması ile Gazimağusa’da hareketlilik olduğunu anlattı.

Belediye Başkanı Arter, ziyaret anısına Cumhurbaşkanı Akıncı’ya hediye takdim etti.

(BRT/SM)