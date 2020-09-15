Ali Özgöçmen’den, Bakan Ali Pilli’ye: “Şaka gibi! Sayın Bakan, aylardır aklın neredeydi?”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı (KTHES) Ali Özgöçmen, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, dünkü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşma yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi eleştirdi.

Sendika Başkanı Özgöçmen, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, mevsimlik işçi ‘hemşire’ istihdamına yönelik yapılan eleştirilere “Hemşire alınımı yetersiz kaldı, hemşireye ihtiyaç var” sözlerine cevap verdi.

Özgöçmen, “Tüm imkânlar sana seferber edilmişken, Sayın Bakanım durum ivedidir, vakit kaybetmeden açalım bu münhali, halk sağlığı tehdit altındadır” dediğini ve yeni meslektaşlara ihtiyaç olduğunu söylediğini belirterek “Neyi beklediniz, neyi düşündünüz, aklınız neredeydi sayın bakan…” diye sordu.

Özgöçmen, Pilli’ye, “Bir de rica ediyorum, bakanlık hukukçuları Sayın Bakanı uyarsın lütfen, zira hem yasa dışı hareket ediyor hem de Mecliste kürsüden paylaşıyor...” ifadelerini kullandı.