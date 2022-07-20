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Anastasiadis'in eşi de pozitif 

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadi’nin de koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:19
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Anastasiadis'in eşi de pozitif 
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Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in rutin kontroller sırasında dün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması haberine de yer verdi.

Alithia gazetesine göre, Hükümet Sözcüsü Marios Pelakanos bir açıklama yaparak Başkanlık çiftinin koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu duyurdu.

Pelekanos, birkaç gün önce Andri Anastasiadi’nin testinin pozitif çıktığını, bunun ardından da Anastasiadis’in pozitif olduğunu açıkladı.

Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Anastasiadis’e geçmiş olsun mesajı gönderdiğini yazdı.

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