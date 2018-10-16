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Apartman boşluğundan 3 kat aşağı düştü

16 Ekim 2018 Salı 12:15
Apartman boşluğundan 3 kat aşağı düştü

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 15.10.2018 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da Recai Balcı Sokak üzerine bulunan Yaman-1 apartmanın üçüncü katında kalmakta olan Collins Boadi DANQUAH (E-33), arkadaşlarının kapıyı çalmasını duymaması nedeniyle ikametgahına apartman boşluğuna açılan penceresinden içeriye girmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşerek yaralanmıştır.

Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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