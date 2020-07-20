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Araç sürücüsü tutuklandı

Girne'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:56
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Araç sürücüsü tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 03:00 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Göktürk GÜLTEKİN (E-24), yönetimindeki JH 846 plakalı salon araç ile doğu istikametine alkollü içki tesiri altında seyrettiği sırada, o esnada caddenin güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan Enes DÜNDAR (E-20) ve Batuhan DEMİRİZ (E-22)’e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra, Enes DÜNDAR ortopedi servisinde, Batuhan DEMİRİZ ise yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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