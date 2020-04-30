Araçlara vurarak hasar vermişti

Girne’de 8 Nisan’da meydana gelen kasti hasar meselesi ile ilgili olarak suçüstü tutuklanan zanlı Abdulkarim İbrahim, yine ayni suçları işleyerek tutuklanmasının ardından mahkeme tarafından Barış Ruh ve Sinir Hastanesine kontrol amaçlı gönderilmişti.

Zanlının yapılan kontrollerinin ardından henüz kesin bir sonuç alınamaması ve mahkemeye çıkma durumu bulunmadığından zanlı aleyhine gıyabında 3 gün ek tutukluluk süresi alındı.

Polis, zanlı Abdulkarim İbrahim’in, "Kasti Hasar ve Uygunsuz tavrı hareket' ve 26.04.2020 tarihinde Girne'de sokağa çıkma yasasına aykırı hareketten tutuklandığını belirtti.

Polis, 27.04.2020 tarihinde saat 09.40 raddelerinde serbest bırakıldıktan sonra da Girne'de Dr. Halim Hocaoğlu Caddesi üzerinde Girne'de ikamet eden zanlı Abdulkarim İbrahim’in Girne'de ikamet eden Kemal Özkızan'a ait park halinde bulunan GG 005 plakalı Mercedes C200 marka aracın ön camına çıkıp kasten ve kanunsuz olarak ayaklarıyla vurmak suretiyle camı kırarak 1000 TL hasara uğrattıktan sonra Girne Polis Müdürlüğü’nün güney kısmındaki park alanı içerisinde bulunan polis arabalarına yumruk atarak uygunsuz tavır harekette bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen Artan önceki gün mahkemenin vermiş olduğu emir üzerine Barış Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde doktor kontrolüne tabi tutulduğunu ancak henüz kesin bir sonuç alınamadığını belirterek kontrollerin yapılıp netice alınana kadar zanlının ilk etapta 3 gün yine aynı şartlarda tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.



