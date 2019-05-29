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Ardıç: "Mekanik tesisatçılıkla ilgili bölümleri tercih edecek öğrenciler işsiz kalmayacak"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:06
Ardıç: "Mekanik tesisatçılıkla ilgili bölümleri tercih edecek öğrenciler işsiz kalmayacak"
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Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Ardıç, mekanik tesisatçılıkla ilgili bölümleri tercih edecek öğrencilerin işsiz kalmayacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı ve Kıbrıs  Türk  Esnaf ve Zanaatkarlar Odası  Asbaşkanı Mehmet Ali Ardıç, ülkede tesisatçı açığının ciddi boyutlarda olduğunu vurguladı.

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KKTC’nin ara elemen açığının en fazla mekanik tesisatçı alanında olduğunun altını çizen Mehmet Ali Ardıç, bu alanda eğitim alacakların iş garantisi olduğunu kaydetti.

Meslek liselerinde mekanik tesisatçılıkla ilgili bölümlerde eğitim alacak öğrencilerin okul bittikten sonra işlerinin garanti olduğuna dikkat çeken Ardıç, mezunların, ya profesyonel şirketler, ya da usta tesisatçılar yanında yüksek maaşlarla iş bulabilecekleri gibi kendi  işlerini kurmayı tercih edenlerin de işlerini hızlıca geliştirebileceğini kaydetti.

Orta öğretimden bölüm seçecek öğrenci ve ailelerine seslenen Ardıç, gençlere geleceklerini kurabilecekleri bölümler tercih etmeleri çağrısında bulunurken mekanik tesisatçılıkla ilgili bölümlerin tercih edenleri iyi bir gelecek beklediğini ifade etti.

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