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Asgari ücret karmaşası!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, belirlenen ama belirsizliğini koruyan asgari ücret ile ilgili tepki gösterdi.

24 Aralık 2021 Cuma 10:36
246 Okunma
Asgari ücret karmaşası!
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Erhürman, işçi ve işvereni karşı karşıya getirdiniz dedi.

"

Çalışma Bakanı yeni asgari ücreti açıklıyor, bir gün sonra Başbakan, "çok hızlı gidildi. Ortak paydada buluşulabilirdi" diyerek yeniden belirsizlik yaratıyor. Aylardır devam eden "hükumet içinde her kafadan ayrı bir ses uygulaması"nın yeni bir örneği. 
İnsanlarımız ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayken, işçinin de işverenin de gözü kulağı asgari ücretteyken Hükumet belirsizliklere belirsizlik eklemekle meşgul. Bu ciddiyetsizliğin, sorumsuzluğun, bu ısrarla yönetmeme halinin sonu geldi. İnsanlarımız böyle bir "yönetim"i hak etmediğini biliyor!!!

"

Son Güncelleme: 24.12.2021 11:42
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