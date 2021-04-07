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ATALAY, SURP MAGAR MANASTIRI AVLUSUNDA ETKİNLİK YAPILMASINI KINADI

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, internet ortamında yayınlanan görüntülerde, Girne’deki Surp Magar Manastırı avlusunda ibadethanenin ruhu ile uyuşmayacak bir etkinliğin yapıldığını görmekten üzgün olduğunu belirterek, "Bu duyarsızlığı ve sorumsuzluğu kınıyoruz" dedi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 13:08
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ATALAY, SURP MAGAR MANASTIRI AVLUSUNDA ETKİNLİK YAPILMASINI KINADI

Atalay, Surp Magar Manastırı avlusunda yapılan etkinlik hakkında yayımladığı kınama mesajında, "Bir kasıt olsun ya da olmasın, ibadethanenin ait olduğu inanca sahip inananlarını inciten, ibadethane karakterine uygun olmayan her etkinlik çirkindir ve kınanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Atalay, hangi inanç grubuna ait olduğuna bakılmaksızın herhangi bir ibadethanede ve ibadethane alanında, kişi ve grupların niyeti ve amacı ne olursa olsun, o ibadethanenin ait olduğu inanç açısından uygun olmayan, inanırlarını incitici hiçbir etkinliğe izin verilmemesine azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Uygunsuz etkinlik girişimleriyle ilgili adli tedbir alınarak, gereğinin yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Atalay, yetkililerce gereğinin yapılacağına inandığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Talip AtalaySURP MAGAR MANASTIRI
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